В Гурьевске нашли погибшим мужчину, который вместе с братом пропал 27 марта
В пятницу, 31 марта, в СНТ "Янтарь" в Гурьевском районе нашли тело 46-летнего мужчины, который вместе со своим братом пропал 27 марта. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Погибшего жителя пос. Константиновка обнаружил в середине дня случайный прохожий. Он был полностью раздет. Тело находилось в канаве с водой. Рядом лежали куртка и мобильный телефон мужчины.
Вячеслав С. ушёл из дома вместе со своим 39-летним братом. 30 марта их мать заявила в полицию о пропаже сыновей. Через сутки младшего нашли покалеченным в больнице скорой помощи. Он поступил в медучреждение с травмами после драки. Пострадавший заявил, что не помнит, при каких обстоятельствах произошла драка и где находится его родственник.
"Гражданин С. официально считался пропавшим без вести с 30 марта, — сообщила помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко. — На место происшествия выезжал следователь, по предварительной информации судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила от утопления в воде. Точную причину смерти и давность её наступления возможно будет установить после завершения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение".
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