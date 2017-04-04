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Главная Новости Происшествия

Глава Удмуртии задержан по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей (дополнено)

12:22
  529 3
  • Александр Соловьев
Александр Соловьев
Фото с сайта udmurt.ru
Глава Удмуртии Александр Соловьёв задержан по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей и доставлен в Москву. Об этом со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко сообщает "РИА Новости".

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Соловьёву инкриминируют совершение двух преступлений. Он доставлен в Москву. В ближайшее время следователи предъявят политику обвинение.

Согласно версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьёв получил 139 млн рублей от компании, занимавшейся строительством мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки. Также чиновнику досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.
 
Александр Соловьев на открытии моста через реку Кама. Фото с сайта udmurt.ru
 
Деньги были получены главой Удмуртии за то, что он обеспечит внеочередную оплату работ из федерального бюджета и региональной казны. По мнению следствия, он должен был также выделить лицензии для геологического изучения, добычи и разведки песка и гравийной смеси.

После задержания Соловьёва "Едина Россия" приостановила его членство в партии. После возбуждения уголовного дела это происходит автоматически.

Председатель Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев в эфире радио Sputnik заявил, что глава Удмуртии коррумпировал весь регион и распоряжался государственными деньгами, как своими. 
Соловьёв приступил к исполнению своих обязанностей в 2016 году и практически с первого дня начал заниматься своими коррупционными деяниями. Причём вовлёк в это и руководителей "Автодора", и многих других. Он коррумпировал фактически весь регион. Поэтому я бы не стал говорить о жёстком его задержании; идёт планомерная, целенаправленная работа. Этот же человек вымогал деньги за то, что он вовремя перечислит пенсионерам, инвалидам льготы и пособия, то есть за свою работу. Средства государства он считает своими личными деньгами, и он ими распоряжается, как своим кошельком. Это абсолютно недопустимые вещи, это нанесение вреда всему государству и государственной безопасности, — сказал Макеев.
Позже стало известно, что президент Владимир Путин уволил Александра Соловьёва в связи с утратой доверия. Соответствующий документ размещён на официальном сайте Кремля. Указ вступил в силу с момента подписания.
 
Александр Соловьёв родился в июне 1950 года. Он окончил Ижевский сельскохозяйственный институт. Работал литейщиком, механиком, прорабом. С 2007 года по 2013 был председателем госсовета Удмуртии. Пост главы региона занял в 2014 году.

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3 комментария Правила комментирования

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ostrov
ostrov #
13:18
Когда вычистят от таких же казнакрадов администрацию Калининграда????
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shchors25
shchors25 #
13:30
Народ по результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://5.gp/medicom
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svbt2012
svbt2012 #
13:40
едро же. ничего удивительного.
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