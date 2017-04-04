В Калининграде неизвестный выстрелил в лицо женщине из пневматического пистолета (обновлено)

В понедельник, 3 апреля, в 9:45 на ул. Киевской около Балтийского рынка неизвестный выстрелил женщине в лицо. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Как рассказал источник, предположительно, выстрел был сделан из пневматического оружия. Несмотря на обилие крови, серьёзных травм медики у пострадавшей не диагностировали — у женщины небольшая травма носа, ушиб мягких тканей. От госпитализации она отказалась.



Калининградец Сергей стал свидетелем происшествия. Клопс.Ru он рассказал, что живёт неподалёку от рынка, в то утро он отправился в отделение Сбербанка на ул. Киевской.



"Сбербанк расположен напротив рынка, по дороге я опустил письмо в почтовый ящик, как вдруг ко мне подбежал мужчина с криками о помощи, — рассказывает очевидец Сергей. — Он сказал, что его жене кто-то выстрелил из пистолета в лицо. Женщина стояла на тротуаре. Мне показалось, что ей около 50 лет. Она была перепугана, в шоковом состоянии, лицо всё в крови. Я позвонил по телефону 112, вызвал скорую помощь. А её муж повёл её в аптеку, расположенную тут же, напротив автобусной остановки. Я ещё посмотрел вокруг — нет ли пульки, но ничего не нашёл. Я так понял, что это была круглая пулька либо от игрушечного пистолета, либо от воздушки".



В УМВД по Калининградской области в ближайшее время пообещали прокомментировать инцидент.

Обновлено от 12:20