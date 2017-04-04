Очевидцы: Под Гвардейском насмерть сбили пешехода (обновлено)

Во вторник, 4 апреля, в Калининградской области насмерть сбили пешехода. Об этом в паблике "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" рассказали очевидцы.

По словам одного из свидетелей, авария произошла под Гвардейском у пос. Ушаково. Источник Клопс.Ru утверждает, что жертва — женщина. Предположительно, она попала под колёса "КамАЗа". Также собеседник сообщает о втором пострадавшем. Мужчину, получившего травмы в ДТП, госпитализировали. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Человека насмерть сбили в четыре утра. Когда мы ехали, ГАИ только подъезжало", — рассказала свидетель происшествия Анна Сарнецкая. "‟Русский хлеб” перегружал товар в другую машину, "КамАЗ", ГАИ и человек 10 полицейских стояло", — сообщила другой очевидец Анастасия Макарова.