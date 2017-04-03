Водители: на ул. Летней дети катаются на тарзанке перед машинами и прикидываются висельниками

В Калининграде водители сообщили о том, что на ул. Летней дети катаются над машинами на тарзанке, привязанной к горящему дереву, и прикидываются висельниками. Об этом сообщили
двое участников "Сообщества автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте".
Один из водителей заметил подростков в воскресенье, 2 апреля. Дети развлекались на выезде с ул. Летней на Окружную, недалеко от школы №46. Калининградец также опубликовал фотографию, на которой видно, как трое мальчиков наблюдают за тем, как четвёртый собирается спрыгнуть с горящего дерева на тарзанке.
Эти "бэтмены" подожгли дерево, на котором тарзанка, что значительно ухудшало видимость. Ты такой едешь, движение одностороннее, и прям перед лобовухой пролетает тело ребёнка! Вот такой экстрим можно хапнуть. Вот чувствую, не закончится это хорошо. В прошлом году лично срезали тарзанку. В этом придётся дерево пилить, видимо", — написал водитель в письме администраторам сообщества.
Ещё одна автомобилистка сообщила
, что в тот же вечер видела на этом месте детей, которые прикидываются висельниками. Женщина обратилась в полицию и пожарную часть.
Ехали вчетвером, и все увидели висельника на дереве (сама пишу, а меня трясёт, очень жутко). Остановились метров через 200, тут же к нам подъехала ещё одна пара, им то же самое привиделось. На этом дереве оказалась просто тарзанка. Оказывается, дети надевают белую куртку, становятся ногами на тарзанку, голову вбок делают и ждут своих жертв устрашения, а потом — в кусты и ржут. На самом деле, очень страшно. Так ещё и дерево как-то изнутри подпалили, что оно тлело, к утру бы точно на проезжую часть упало, — рассказала участница сообщества.
В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали сообщения водителей. В ведомстве сообщили, что полиция проводит по данным фактам проверку.
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