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Главная Новости Происшествия

На ул. Челюскинской "Фольксваген" с неисправными тормозами врезался в автобус (фото)

Автор: Константин Сериков
15:59
  723 1
Фото Олега Карпова
2 фото
В пятницу, 31 марта, днём в Калининграде в посёлке им. А. Космодемьянского на ул. Челюскинской легковая машина с неисправными тормозами врезалась в пассажирский автобус. Об этом Клопс.Ru сообщили в диспетчерской "Калининград-ГорТранса".

"Фольксваген" врезался в автобус, который поворачивал на улицу Лужскую. В результате столкновения перегорожена дорога. Проезжающий рядом троллейбус не смог объехать участников ДТП и также остановился.

На место вызвали сотрудников ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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1 комментарий Правила комментирования

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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
17:23
Запретить автопомойки старше 10 лет.
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