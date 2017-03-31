На ул. Челюскинской "Фольксваген" с неисправными тормозами врезался в автобус (фото)
Фото Олега Карпова
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В пятницу, 31 марта, днём в Калининграде в посёлке им. А. Космодемьянского на ул. Челюскинской легковая машина с неисправными тормозами врезалась в пассажирский автобус. Об этом Клопс.Ru сообщили в диспетчерской "Калининград-ГорТранса".
"Фольксваген" врезался в автобус, который поворачивал на улицу Лужскую. В результате столкновения перегорожена дорога. Проезжающий рядом троллейбус не смог объехать участников ДТП и также остановился.
На место вызвали сотрудников ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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