Неизвестные расклеили в Калининграде рекламу интернет-магазина наркотиков

На Советском проспекте в Калининграде появилось объявление с рекламой онлайн-магазина наркотиков. Об этом Клопс.Ru сообщили читатели.

Листовку нашли приклеенной к автобусной остановке около здания УМВД. На ней было написано слово Drugs и размещены иллюстрации запрещённых веществ.

"Открытая реклама наркотиков на Советском проспекте. Дожили", — написал один из калининградцев в Instagram.

В объявлении также указан электронный адрес сайта. Если верить его содержанию, то рекламируемый магазин — крупнейшая в теневом Рунете площадка по продаже наркотиков. В том числе — кокаина, амфетамина, ЛСД, гашиша, экстази и героина.