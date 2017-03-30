Неизвестные расклеили в Калининграде рекламу интернет-магазина наркотиков
Объявление на автобусной остановке на Советском проспекте
Фото Даниила В.
На Советском проспекте в Калининграде появилось объявление с рекламой онлайн-магазина наркотиков. Об этом Клопс.Ru сообщили читатели.
Листовку нашли приклеенной к автобусной остановке около здания УМВД. На ней было написано слово Drugs и размещены иллюстрации запрещённых веществ.
"Открытая реклама наркотиков на Советском проспекте. Дожили", — написал один из калининградцев в Instagram.
В объявлении также указан электронный адрес сайта. Если верить его содержанию, то рекламируемый магазин — крупнейшая в теневом Рунете площадка по продаже наркотиков. В том числе — кокаина, амфетамина, ЛСД, гашиша, экстази и героина.
Полиция проводит проверку по факту размещения объявлений о продаже наркотиков и возможного интернет-мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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