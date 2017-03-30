Ютятся у соседа: калининградцы собирают средства для семьи фермеров, пострадавших от пожара

Калининградцы собирают средства, чтобы помочь семье начинающего фермера из посёлка Отважное в Багратионовском районе, дом которого сильно пострадал во время пожара. Как рассказали Клопс.Ru сами погорельцы, несчастье случилось в ночь на 28 марта.



Виктор Гец — глава семьи, в которой воспитываются двое детей полутора и четырёх лет — только недавно получил грант, чтобы развивать собственное фермерское дело — выращивать чеснок. Параллельно с занятием сельским хозяйством мужчина трудился над строительством собственного дома: три года назад семья приобрела небольшой участок земли и своими силами начала возводить особняк.



Год назад мы въехали на первый этаж дома — там две комнаты, коридор и санузел. На втором этаже ещё предстояло сделать косметический ремонт, и мы даже уже закупили часть строительных материалов. Нам помогали строить дом друзья и родня", — говорит супруга фермера Иляна.



В ту злополучную ночь, когда семья за несколько часов лишилась внушительной части своего имущества, первым проснулся сам Виктор — он услышал странный треск. Как позже стало ясно, такой звук издавала раскалённая труба дымохода. Мужчина вышел в прихожую и увидел, что вся верхняя часть дома в дыму. Он разбудил супругу словами: "Мы горим".



Странно, но когда я проснулась — пламени нигде не было. Не было даже угара в спальне. А вот с улицы было хорошо видно, как из окна на втором этаже валил густой дым. Подниматься на второй этаж я не стала из соображений безопасности. Как потом нам сказали пожарные — всё дело в дымоходе (мы ведь дровами отапливались). Что-то там раскалилось, искра в балку попала…", — рассказывает Иляна.



Вся семья в срочном порядке покинула дом. К приезду сотрудников МЧС весь второй этаж здания уже был во власти огня.



Полностью выгорела крыша. Сгорели все приобретённые нами стройматериалы. Первый этаж от огня не пострадал, но был очень залит водой во время тушения пожара. Хорошо, что бытовую технику удалось спасти. Все уцелевшие вещи мы уже после ЧП перетащили в одно помещение", — говорит женщина.



Сейчас погорельцы ютятся у соседа, который разрешил им временно поселиться у себя несмотря на то, что сам занимает всего лишь двухкомнатную половину дома.



У нас была возможность уехать в город к родне, но мы решили остаться жить рядом со своим домом, чтобы его потихоньку восстанавливать. Сейчас самое главное — сделать крышу: без неё вселиться обратно нельзя, да и в дожди зальёт дом так, что потом вообще сложно будет его отремонтировать", — вздыхает Ильяна.