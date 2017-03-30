Ютятся у соседа: калининградцы собирают средства для семьи фермеров, пострадавших от пожара

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29 марта 201717:46
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Год назад мы въехали на первый этаж дома — там две комнаты, коридор и санузел. На втором этаже ещё предстояло сделать косметический ремонт, и мы даже уже закупили часть строительных материалов. Нам помогали строить дом друзья и родня", — говорит супруга фермера Иляна.
Странно, но когда я проснулась — пламени нигде не было. Не было даже угара в спальне. А вот с улицы было хорошо видно, как из окна на втором этаже валил густой дым. Подниматься на второй этаж я не стала из соображений безопасности. Как потом нам сказали пожарные — всё дело в дымоходе (мы ведь дровами отапливались). Что-то там раскалилось, искра в балку попала…", — рассказывает Иляна.
Полностью выгорела крыша. Сгорели все приобретённые нами стройматериалы. Первый этаж от огня не пострадал, но был очень залит водой во время тушения пожара. Хорошо, что бытовую технику удалось спасти. Все уцелевшие вещи мы уже после ЧП перетащили в одно помещение", — говорит женщина.
У нас была возможность уехать в город к родне, но мы решили остаться жить рядом со своим домом, чтобы его потихоньку восстанавливать. Сейчас самое главное — сделать крышу: без неё вселиться обратно нельзя, да и в дожди зальёт дом так, что потом вообще сложно будет его отремонтировать", — вздыхает Ильяна.
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