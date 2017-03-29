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Калининградскому фотографу, ударившему военного стулом по голове, грозит до 10 лет лишения свободы

Автор: Виктория Мокрецова
17:46
  1193 12
Фото из архива Клопс.Ru.
В Калининграде 32-летний фотограф Георгий Золотарёв, который ударил военного стулом по голове, может лишиться свободы на 10 лет. Об этом Клопс.Ru сообщила адвокат обвиняемого Ирина Мытник.

Потасовка произошла в ночь с 8 на 9 января 2016 года в кафе "Второе дыхание". По данным полиции, поводом для неё стали приставания пьяного военнослужащего к девушке фотографа, который в это время работал в заведении. Между мужчинами произошёл конфликт. Золотарёв ударил 29-летнего посетителя бара стулом по голове. Пострадавшего в тяжёлом состоянии увезли на машине скорой помощи. В больнице ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
 
По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 114 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны"). Предусмотренное по ней максимальное наказание — один год лишения свободы. Однако позднее, после допроса потерпевшего, дело переквалифицировали. Теперь Золотарёва обвиняют по п. в, д ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
 
Фотограф считает, что военный — сотрудник регионального УФСБ. В материалах дела указано, что тот проходил лечение в ведомственных больницах Калининградской и Московской областей. 

Согласно материалам уголовного дела, показания сторон сильно разнятся. Так, например, военнослужащий утверждает, что девушка фотографа оказывала ему знаки внимания и "строила глазки". По его словам, в тот вечер он выпил лишь полтора литра пива и не чувствовал себя пьяным. На допросе пострадавший также заявил, что приглашал подругу Золотарёва потанцевать, но та просила его подождать. Из-за этого, по версии военного, фотограф сначала ударил его кулаком по лицу, а затем, уже лежачему, нанёс удар стулом по голове.
 
Сама девушка утверждает, что отказывала пострадавшему в танце из-за плохого самочувствия. Однако тот пытался вытащить её на площадку, а после обнять и поцеловать. Золотарёв, по словам его подруги, сначала пытался уладить конфликт словами, однако, видя, что военный пытается вступить в драку, взял для обороны стул.
 
Обвиняемый утверждает, что военнослужащий угрожал ему убийством. Момент, когда у него в руках оказался стул, а также подробностей драки он не помнит. Золотарёв также подчёркивает, что действовал в интересах самообороны и раскаивается в случившемся. По словам его адвоката Ирины Мытник, фотограф собирается выплатить компенсацию пострадавшему, который оценил причинённый ему вред в полмиллиона рублей.
 

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12 комментариев Правила комментирования

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romeo
eo rom #
18:11
По его словам, в тот вечер он выпил лишь полтора литра пива и не чувствовал себя пьяным. На допросе пострадавший также заявил, что приглашал подругу Золотарёва потанцевать...
После полторашки пива надо мухой в гальюн очередь занимать, а не девушку на танец приглашать. 
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romeo
eo rom #
18:12
Кстати, если у фотографа нет депутатского мандата, ему может реальный срок светить. У нас только депутаты могут безнаказанно устраивать пьяные драки и мутузить девушек...
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Prist
Prist #
18:56
Фотограф сделал большую глупость.
Он поднял руку на Государева человека.
А то, что он чего-то не знал, не освобождает его от ответственности за совершённый проступок.
 Конечно же, во всём виновата девушка, так как без причины и прыщ не вскочит.
Дальнейший ход событий предугадать не сложно : парня посадят, а она благополучно выйдет замуж и забудет про всё, как про "паньковы штаны."
Если  у него не хватит ума провести "досудебное урегулирование."
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Карина М.
Карина М. #
19:02
А "государевым людям" разрешается  лакать всякое пойло и приставать к людям или этот статус должен к чему то обязывать?
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Prist
Prist #
19:07
Конечно же не разрешается.
Культура поведения, в том числе и культура пития, должна быть на высоком уровне.
Но я, попытался лишь предугодать, череду дальнейших событий, только и всего........
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Prist
Prist #
19:19
Пить и девушек приглашать на танец никому не возбраняется в ресторанах.
А бить людей по голове, уголовно наказуемое деяние.
А что будет дальше, если его не остановить и не наказать ?
Подумать страшно.....
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Карина М.
Карина М. #
19:37
Судя по содержанию статьи, он не за это получил, а за то, что начал бычить.
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Карина М.
Карина М. #
18:17
Я так и поняла - за что его судят? Всё правильно он сделал или магические три буквы Ф С Б играют свою роковую и решающую роль в данном деле?
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rytelova
rytelova #
18:32
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://bit.do/parasitu
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Карина М.
Карина М. #
19:06
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами!
Ты поаккуратнее с такими комментариями, а то поддерживающие нашего *** могут обидется.))))
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Карина М.
Карина М. #
19:17
обидеться
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ПрохожийДед
Дед Прохожий #
19:01
Что это за "военный" такой, фамилия? Гнать таких нужно в Сирию, в самое пекло.
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