Калининградскому фотографу, ударившему военного стулом по голове, грозит до 10 лет лишения свободы

В Калининграде 32-летний фотограф Георгий Золотарёв, который ударил военного стулом по голове , может лишиться свободы на 10 лет. Об этом Клопс.Ru сообщила адвокат обвиняемого Ирина Мытник.



Потасовка произошла в ночь с 8 на 9 января 2016 года в кафе "Второе дыхание". По данным полиции, поводом для неё стали приставания пьяного военнослужащего к девушке фотографа, который в это время работал в заведении. Между мужчинами произошёл конфликт. Золотарёв ударил 29-летнего посетителя бара стулом по голове. Пострадавшего в тяжёлом состоянии увезли на машине скорой помощи. В больнице ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 114 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны"). Предусмотренное по ней максимальное наказание — один год лишения свободы. Однако позднее, после допроса потерпевшего, дело переквалифицировали. Теперь Золотарёва обвиняют по п. в, д ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фотограф считает, что военный — сотрудник регионального УФСБ. В материалах дела указано, что тот проходил лечение в ведомственных больницах Калининградской и Московской областей.



Согласно материалам уголовного дела, показания сторон сильно разнятся. Так, например, военнослужащий утверждает, что девушка фотографа оказывала ему знаки внимания и "строила глазки". По его словам, в тот вечер он выпил лишь полтора литра пива и не чувствовал себя пьяным. На допросе пострадавший также заявил, что приглашал подругу Золотарёва потанцевать, но та просила его подождать. Из-за этого, по версии военного, фотограф сначала ударил его кулаком по лицу, а затем, уже лежачему, нанёс удар стулом по голове.

Сама девушка утверждает, что отказывала пострадавшему в танце из-за плохого самочувствия. Однако тот пытался вытащить её на площадку, а после обнять и поцеловать. Золотарёв, по словам его подруги, сначала пытался уладить конфликт словами, однако, видя, что военный пытается вступить в драку, взял для обороны стул.

Обвиняемый утверждает, что военнослужащий угрожал ему убийством. Момент, когда у него в руках оказался стул, а также подробностей драки он не помнит. Золотарёв также подчёркивает, что действовал в интересах самообороны и раскаивается в случившемся. По словам его адвоката Ирины Мытник, фотограф собирается выплатить компенсацию пострадавшему, который оценил причинённый ему вред в полмиллиона рублей.