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30-летний калининградец пошёл под суд за комментарий в паблике "Янтарный ДЛБ"

Автор: Виктория Мокрецова
12:50
  204 0
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
В среду, 29 марта, в Ленинградском районном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении 30-летнего калининградца, оставившего оскорбительный комментарий в паблике "Янтарный ДЛБ" на сайте "ВКонтакте". Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
 
Подсудимый Андрей Б. (имя изменено — Прим. ред.) прокомментировал одну из публикаций в сообществе в марте 2016 года. В посте шла речь о вандализме на еврейском кладбище.
 
"Вандалы написали на памятниках: "Смерть жидам". Я по аналогии с этим по своей глупости написал: "Смерть чурбанам". Тогда я не думал, что мой комментарий может привести к таким последствиям", — рассказал подсудимый.
 
Андрей Б. работает строителем. У него есть жена и малолетний ребёнок. В ноябре в квартиру семьи пришли сотрудники УФСБ. По словам калининградца, это случилось в семь утра. При этом сотрудники органов безопасности также стучали в двери соседей. Впоследствии мужчина признал вину и написал явку с повинной. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Теперь калининградцу грозит до пяти лет лишения свободы.
 
По словам адвоката подсудимого Екатерины Селизаровой, в Калининградской области ещё не было случаев лишения свободы по подобной статье. Юрист надеется, что её подзащитного также минует реальный срок.
 
"На мой взгляд, это не борьба с экстремизмом, а явное стремление следственных органов проявить себя как борцов с экстремизмом в рамках очередной кампании. Попался мой подзащитный, простой, рабочий человек, который толком не умеет пользоваться персональным компьютером, не знает законов и просто плохо воспитан. Здесь можно говорить о малозначительности деяния и просить суд прекратить уголовное преследование в отношении моего подзащитного как не представляющего общественной опасности", — считает Селизарова.
 
Судебное заседание по делу Андрея Б. перенесли. Очередное слушание назначено на 19 апреля.
 
В июле калининградская прокуратура заблокировала страницу пользователя сети "ВКонтакте" за экстремистский комментарий. Им оказался профиль подсудимого Андрея Б. Согласно заключению специалиста, в его комментарии содержался призыв к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, объединённых по национальному признаку.
 

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