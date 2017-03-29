На Советском проспекте Mitsubishi сбил трёхлетнего мальчика
Фото Игоря Бормотова из "Сообщества автомобилистов Калининграда и области"
В среду, 29 марта, на Советском проспекте в Калининграде сбили трёхлетнего ребёнка. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УВМД.
Авария произошла около 7:50. Родители вели двух детей трёх и четырёх лет в детский сад. Семья переходила проезжую часть по нерегулируемой "зебре" в районе перекрёстка с ул. Кирова. Один из мальчиков ехал на беговеле, а второй шёл рядом.
По предварительным данным, подъезжавший к переходу водитель Mitsubishi не увидел первого ребёнка и сбил его. В результате происшествия трёхлетний мальчик получил травмы. С места ДТП его увезла машина скорой помощи. Данные о его состоянии уточняются.
Из-за этого ДТП на Советском проспекте образовались внушительные пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения транспорта составляет 3–5 км/ч.
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