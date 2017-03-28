Жителя Немана, избившего отца-пенсионера металлической трубой, приговорили к трём годам колонии
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Немане вынесли приговор 35-летнему местному жителю, избившему пожилого отца металлической трубой. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.
В отношении мужчины рассматривали уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Его признали виновным и приговорили к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. К смягчающим обстоятельствам отнесли отсутствие судимости, частичное признание вины, состояние здоровья, нахождение на иждивении супруги и троих малолетних детей.
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