Жителя Немана, избившего отца-пенсионера металлической трубой, приговорили к трём годам колонии

В Немане вынесли приговор 35-летнему местному жителю, избившему пожилого отца металлической трубой. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.



В отношении мужчины рассматривали уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Его признали виновным и приговорили к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. К смягчающим обстоятельствам отнесли отсутствие судимости, частичное признание вины, состояние здоровья, нахождение на иждивении супруги и троих малолетних детей.