Таксист подрезал грузовик: в интернете появилась видеозапись аварии на перекрестке Моспроспекта и ул. Грига
Видеозапись момента аварии прояснила обстоятельства утреннего ДТП на перекрестке Московского проспекта и ул. Грига, где Audi вылетела на тротуар и завалилась на бок. Запись была опубликована на телеканале ГТРК "Калининград"
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На кадрах видно, как едущий по средней полосе грузовик подрезает машина такси. Водитель большегруза моментально сворачивает вправо и выталкивает с дороги ехавшую по соседней полосе легковушку Audi.
Ожидающие на светофоре пешеходы вовремя успели отскочить
от летевшей прямо на них машины и травм не получили. Что касается водителя Audi, то он, несмотря на сильный характер повреждений машины, остался цел.
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