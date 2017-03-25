В Калининграде стаффорд напал на французского бульдога и прокусил своей хозяйке палец

В субботу, 25 марта, около 13.00 на улице Маршала Новикова, 13 произошла стычка между стаффордширским терьером и французским бульдогом, в которой пострадала хозяйка бойцовской собаки. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы событий.

"Мы с мужем гуляли с ребёнком и уже возвращались домой, как услышали бешеный лай собак, крики и плач женщины. Подошли ближе видим: женщина лежит и плачет, вторая пытается остановить и удержать собаку, парень молодой несёт французского бульдога. Стаффорд рвётся во все стороны, хозяйка тащится за ней по асфальту", - рассказывает очевидица Алёна Литке.

Далее события разворачивались уже в аптеке, куда за помощью обратилась хозяйка стаффорда.

"Здесь крови было у меня... Вот недавно всё отмыла. Видела как стаффорд набросился на французского бульдога. Хозяйка первой собаки начала удерживать её, и так получилось, что засунула ей палец в пасть и собака его прокусила. Уже в аптеке ей оказывали первую медицинскую помощь, была вызвана скорая помощь и полиция", - рассказала фармацевт аптеки Наталья.

Местные жители также сообщили, что стаффорд часто гуляет без намордника. Хозяйку собаки доставили в больницу. По данному факту полиция, сообщили в пресс-службе ведомства, уже проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.