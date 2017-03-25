В Калининграде стаффорд напал на французского бульдога и прокусил своей хозяйке палец

В субботу, 25 марта, около 13.00 на улице Маршала Новикова, 13 произошла стычка между стаффордширским терьером и французским бульдогом, в которой пострадала хозяйка бойцовской собаки. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы событий.
"Мы с мужем гуляли с ребёнком и уже возвращались домой, как услышали бешеный лай собак, крики и плач женщины. Подошли ближе видим: женщина лежит и плачет, вторая пытается остановить и удержать собаку, парень молодой несёт французского бульдога. Стаффорд рвётся во все стороны, хозяйка тащится за ней по асфальту", - рассказывает очевидица Алёна Литке.
Далее события разворачивались уже в аптеке, куда за помощью обратилась хозяйка стаффорда.
"Здесь крови было у меня... Вот недавно всё отмыла. Видела как стаффорд набросился на французского бульдога. Хозяйка первой собаки начала удерживать её, и так получилось, что засунула ей палец в пасть и собака его прокусила. Уже в аптеке ей оказывали первую медицинскую помощь, была вызвана скорая помощь и полиция", - рассказала фармацевт аптеки Наталья.
Местные жители также сообщили, что стаффорд часто гуляет без намордника. Хозяйку собаки доставили в больницу. По данному факту полиция, сообщили в пресс-службе ведомства, уже проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.