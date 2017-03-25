Калининградца заочно арестовали за связь с террористами ИГИЛ
Центральный районный суд Калининград вынес заочное решение об аресте и объявлении в международный розыск 36-летнего местного жителя, пропавшего ещё в 2015 году. Его подозревают с связях с террористической организацией ДАИШ — арабское название группировки ИГИЛ, которая запрещена в России. Об этом сообщает Российская газета.
Следователи, вышедшие с ходатайством об аресте калининградца, считают, что мужчина может воевать в Сирии. В России ему вменяют две статьи УК РФ: обучение в целях осуществления террористической деятельности и участие в деятельности организации, которая российским законом признана террористической. Мужчине может грозить до 20 лет колонии.
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