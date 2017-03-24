В Калининграде спасатели помогли застрявшему на дереве мальчику

Калининградские спасатели МЧС помогли 11-летнему мальчику, который застрял на дереве. Как стало известно Клопс.Ru из собственных источников в оперативных службах города, инцидент произошел в пятницу, 24 марта, на ул. Батальная.
Гулявший во дворе с друзьями школьник решил забраться на дерево, но не рассчитал собственные возможности. Мальчик перекинул одну ногу через вертикальную ветку, таким образом оседлав её, и понял, что больше не может двинуться.
"У пацана, скорее всего, растяжки не хватало, чтобы перекинуть ногу обратно без риска упасть. К тому же, он еще и испугался продолжать свои маневры на высоте", – рассказывают очевидцы.
Другие ребята, поняв, что их товарищ оказался в безвыходном положении, вызвали сотрудников МЧС. Приехавшие по вызову спасатели без труда вызволили ребенка: один забрался на дерево и, подняв мальчика с ветки, передал его прямо в руки коллеге, стоявшему на земле. Поблагодарив спасателей, школьник и его приятели покинули место происшествия.
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