В Калининграде спасатели помогли застрявшему на дереве мальчику

Калининградские спасатели МЧС помогли 11-летнему мальчику, который застрял на дереве. Как стало известно Клопс.Ru из собственных источников в оперативных службах города, инцидент произошел в пятницу, 24 марта, на ул. Батальная.

Гулявший во дворе с друзьями школьник решил забраться на дерево, но не рассчитал собственные возможности. Мальчик перекинул одну ногу через вертикальную ветку, таким образом оседлав её, и понял, что больше не может двинуться.

"У пацана, скорее всего, растяжки не хватало, чтобы перекинуть ногу обратно без риска упасть. К тому же, он еще и испугался продолжать свои маневры на высоте", – рассказывают очевидцы.

Другие ребята, поняв, что их товарищ оказался в безвыходном положении, вызвали сотрудников МЧС. Приехавшие по вызову спасатели без труда вызволили ребенка: один забрался на дерево и, подняв мальчика с ветки, передал его прямо в руки коллеге, стоявшему на земле. Поблагодарив спасателей, школьник и его приятели покинули место происшествия.