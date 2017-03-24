На Второй эстакаде образовались пробки из-за лебедя, гуляющего по проезжей части (фото)

В пятницу, 24 марта, в Калининграде на Втором эстакадном мосту образовались пробки. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, на проезжую часть вышел лебедь. Птица стала спокойно прогуливаться по дороге. "Его машины объезжали аккуратно, кто-то притормаживал, чтобы сфотографировать. Из-за этого затор. Сейчас лебедь почти добрел до перекрестка Фрунзе и 9-го апреля. Взлетать, похоже, не намерен", — рассказали местные жители.