В Калининграде местного жителя обвиняют в терроризме

В Калининграде в отношении пропавшего местного жителя возбудили уголовное дело по факту терроризма. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.

Обвиняемый Тарасенко А. объявлен в международный розыск. 15 марта Центральный районный суд заочно арестовал его. В среду, 22 марта, защита попыталась обжаловать решение, однако областной суд не удовлетворил апелляцию.

В отношении Тарасенко А. сотрудники регионального УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.