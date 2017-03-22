В Калининграде местного жителя обвиняют в терроризме
В Калининграде в отношении пропавшего местного жителя возбудили уголовное дело по факту терроризма. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.
Обвиняемый Тарасенко А. объявлен в международный розыск. 15 марта Центральный районный суд заочно арестовал его. В среду, 22 марта, защита попыталась обжаловать решение, однако областной суд не удовлетворил апелляцию.
В отношении Тарасенко А. сотрудники регионального УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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