В Калининграде серийная мошенница выманила у пенсионерки более 200 тысяч рублей

21-летняя мошенница-рецидивистка выманила у калининградской пенсионерки 225 тысяч рублей на фейковое избавление внука от уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские обнаружили новый преступный эпизод в деле 21-летней жительницы Багратионовского района, подозреваемой в мошенничестве. Очередной жертвой злоумышленницы оказалась 72-летняя калининградка. Пострадавшей позвонил неизвестный и сообщил, что её внук сломал оппоненту позвоночник. В обмен на избавление от уголовной ответственности незнакомец попросил у пенсионерки денежную компенсацию для семьи пострадавшего. Женщина согласилась. Через некоторое время под видом родственницы потерпевшего к ней пришла 21-летняя девушка и взяла у калининградки 225 тысяч рублей.
В отношении подозреваемой возбудили очередное уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба"). Полицейские установили её причастность к целой серии подобных преступлений.
Злоумышленницу задержали в ноябре 2016 года. Тогда она украла у 72-летней калининградки 40 тысяч рублей
. Мошенники сообщили пенсионерке по телефону о том, что её сын стал виновником ДТП. В обмен на плату они пообещали избавить его от уголовной ответственности. 21-летняя жительница Багратионовского района выступила в роли матери пострадавшего в аварии ребёнка и забрала у потерпевшей деньги под видом компенсации.
Чтобы не стать жертвой подобных мошенничеств, сотрудники полиции рекомендуют соблюдать несколько правил:
— чтобы прийти в себя и отказаться от необдуманных действий, попросите собеседника перезвонить позже, сославшись, например, на плохое самочувствие;
— успокойтесь и позвоните в полицию по телефону 02 или 102, после чего следуйте инструкциям, полученным от оперативного дежурного;
— для уверенности позвоните родственнику, о котором упоминал злоумышленник;
— убедитесь, что у него всё в порядке.
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