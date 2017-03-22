В Калининграде серийная мошенница выманила у пенсионерки более 200 тысяч рублей

21-летняя мошенница-рецидивистка выманила у калининградской пенсионерки 225 тысяч рублей на фейковое избавление внука от уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские обнаружили новый преступный эпизод в деле 21-летней жительницы Багратионовского района, подозреваемой в мошенничестве. Очередной жертвой злоумышленницы оказалась 72-летняя калининградка. Пострадавшей позвонил неизвестный и сообщил, что её внук сломал оппоненту позвоночник. В обмен на избавление от уголовной ответственности незнакомец попросил у пенсионерки денежную компенсацию для семьи пострадавшего. Женщина согласилась. Через некоторое время под видом родственницы потерпевшего к ней пришла 21-летняя девушка и взяла у калининградки 225 тысяч рублей.



В отношении подозреваемой возбудили очередное уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба"). Полицейские установили её причастность к целой серии подобных преступлений.



Злоумышленницу задержали в ноябре 2016 года. Тогда она Злоумышленницу задержали в ноябре 2016 года. Тогда она украла у 72-летней калининградки 40 тысяч рублей . Мошенники сообщили пенсионерке по телефону о том, что её сын стал виновником ДТП. В обмен на плату они пообещали избавить его от уголовной ответственности. 21-летняя жительница Багратионовского района выступила в роли матери пострадавшего в аварии ребёнка и забрала у потерпевшей деньги под видом компенсации.

Чтобы не стать жертвой подобных мошенничеств, сотрудники полиции рекомендуют соблюдать несколько правил:

— чтобы прийти в себя и отказаться от необдуманных действий, попросите собеседника перезвонить позже, сославшись, например, на плохое самочувствие;

— успокойтесь и позвоните в полицию по телефону 02 или 102, после чего следуйте инструкциям, полученным от оперативного дежурного;

— для уверенности позвоните родственнику, о котором упоминал злоумышленник;

— убедитесь, что у него всё в порядке.