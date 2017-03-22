На трассе Калининград — Багратионовск Opel врезался в дерево (фото, дополнено)

В среду, 22 марта, утром на трассе Калининград — Багратионовск Opel Omega врезался в придорожное дерево. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.



Авария случилась в районе посёлка Невское. По словам свидетелей, водитель не справился с управлением. Люди отмечают, что в районе места ДТП других пострадавших машин нет. Местные жители вызвали на место сотрудников полиции и скорую. В настоящее время информация о состоянии водителя уточняется.

В УМВД Клопс.Ru рассказали, что ДТП случилось около 10:20. Стаж вождения 23-летнего мужчины, который был за рулём, — 3 месяца. Согласно предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима.



В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. Точный диагноз в УМВД назвать не смогли. По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку. Внешних признаков опьянения у водителя не выявлено.