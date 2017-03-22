На трассе Калининград — Багратионовск Opel врезался в дерево (фото, дополнено)
В среду, 22 марта, утром на трассе Калининград — Багратионовск Opel Omega врезался в придорожное дерево. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.
Авария случилась в районе посёлка Невское. По словам свидетелей, водитель не справился с управлением. Люди отмечают, что в районе места ДТП других пострадавших машин нет. Местные жители вызвали на место сотрудников полиции и скорую. В настоящее время информация о состоянии водителя уточняется.
В УМВД Клопс.Ru рассказали, что ДТП случилось около 10:20. Стаж вождения 23-летнего мужчины, который был за рулём, — 3 месяца. Согласно предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима.
В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. Точный диагноз в УМВД назвать не смогли. По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку. Внешних признаков опьянения у водителя не выявлено.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.