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Главная Новости Происшествия

Главу крупнейшего калининградского грузоперевозчика обвинили в присвоении 68 млн рублей

Автор: Виктория Мокрецова
11:49
  1418 0
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде акционер крупнейшей компании грузоперевозок обвинил генерального директора в присвоении 68 миллионов рублей прибыли через несуществующие сделки. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Совладелец фирмы обратился в полицию ещё в феврале. По его данным, злоумышленник совершил преступление в период с 2010 по 2014 год. Генеральный директор ЗАО, как утверждает пострадавший, в общей сложности украл из компании более 68  миллионов рублей.

В обращении говорится, что бизнесмен заключал сделки в своих интересах с аффилированными фирмами. Так, например, он якобы брал консультации по таможенному оформлению у своего личного водителя. Аналогичные контракты об оказании услуг он заключал с другими индивидуальными предпринимателями, сотрудниками компании. Кроме того, генеральный директор передал авторские права на использование программы, принадлежащей грузоперевозчику, своей фирме.
 
Сотрудники управления экономической безопасности регионального УМВД проводят проверку по обращению акционера ЗАО. После её завершения сотрудники ведомства решат вопрос о возбуждении уголовного дела.
 

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