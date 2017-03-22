Сотрясение мозга и ушибы лица: в автобусе №14 упала 59-летняя калининградка

Во вторник, 21 марта, на проспекте Победы в автобусе №14 упала пожилая пассажирка. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла около 14:20. Водитель резко затормозил, и калининградка не смогла удержаться на ногах. В результате ДТП она получила телесные повреждения. По данным источника в экстренных службах, у неё диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица. Пострадавшую госпитализировали в БСМП. В "Калининград-ГорТрансе" отказались оперативно прокомментировать ситуацию.

Обновлено от 11:52

По данным главы "Калининград-ГорТранс" Анатолия Мухомора, у пострадавшей нет сотрясения мозга. Он утверждает, что его сотрудники связались с пострадавшей и выяснили, что она ударилась лицом и коленом.



"Если травмы попадут под страховой случай, то она получит страховку. Подобное падение в автобусе происходит не впервые, дорожная обстановка сейчас сложная, водителей общественного транспорта нередко подрезают. Сейчас мы ждём заключение ГИБДД, исходя из него будет понятно, виновен водитель или нет. Изучим записи видеорегистраторов. Если водитель виновен, к нему будут приняты меры дисциплинарного воздействия", — заявил Мухомор.