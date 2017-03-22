На ул. Горького сгорела квартира, пострадал мужчина

На ул. Горького вечером во вторник, 21 марта, сгорела квартира в жилом доме. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о пожаре поступило в 20:20. Горела квартира на пятом этаже жилого дома. В 21:05 возгорание было ликвидировано. В квартире находились двое мужчин, обоих передали работникам скорой помощи. По предварительной информации, один из них находился в тяжёлом состоянии.