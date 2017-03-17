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Главная Новости Происшествия

Очевидцы: Калининградец заперся в квартире незнакомой старушки и угрожал соседу ложкой

20:55
  1293 1
Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде полицейским и соседям пришлось выручать пенсионерку, в квартире которой заперся незнакомец. Как рассказали Клопс.Ru очевидцы, инцидент произошел вечером в пятницу,17 марта, в многоквартирном доме на Южном бульваре. 
 
В неприятной ситуации оказалась старушка, живущая в одной из квартир на первом этаже. Услышав стук в дверь, пожилая женщина посмотрела в глазок и, приняв незнакомца за внука, отперла замок.  Мужчина схватил бабушку за горло, выволок наружу, а сам забежал в квартиру и заперся изнутри. Пенсионерке повезло – как раз в это время мимо проходил ее сосед Никита Нечаев, который работает спасателем МЧС. 
 
"Я только вышел из дома и отправился за дочкой в детский сад. Спускаясь по лестнице, я увидел в подъезде соседку. Первое, на что обратил внимание – у нее только одна нога была обута в тапок. Потом уже заметил, что она сильно напугана и плачет", - вспоминает Никита. 
 
Узнав о случившемся, мужчина позвонил в полицию, но, дожидаясь их приезда, попытался сам провести переговоры с захватчиком чужой недвижимости. Несмотря на крики и стук, признаков жизни за дверью никто не подавал. В это время подоспели и другие соседи. Выяснилось, что незнакомец до того, как попасть в подъезд, успел обзвонить по домофону других жильцов дома: им он представлялся Русланом. 
 
Никита решил попытаться вызвать на разговор Руслана через окно. На это раз его идея увенчалась успехом и в деревянном проеме показался незнакомец. На просьбы освободить чужую жилплощадь мужчина коротко заявил с явным кавказским акцентом "Заходытэ сами!" и снова скрылся из виду. 
 
"Честно говоря, выглядел он неадекватно и очень угрожающе, поэтому никому из присутствующих, после этих слов не пришло в голову еще раз попытаться зайти в дверь", - говорит Никита. 
 
В это время подъехали полицейские, но и им не удалось уговорить незнакомца выйти. Решено было штурмовать бабушкину квартиру через окно. 
 
"Поскольку я спасатель и не раз проникал в окна, к тому же еще и спортсмен, то предложил свою помощь", - рассказывает калининградец. 
 
Никита, которого подсадил полицейский, залез на подоконник и, благодаря открытой форточке, с легкостью смог проникнуть в окно.
 
"Когда я забрался внутрь, то увидел этого мужика: он стоял, сжимая в руке какой-то столовый прибор. Мне сначала показалось, что это нож. Он двинулся на меня. Я подумал: "Сейчас пырнет!". Но потом увидел, что это - обычная ложка. Я успел сделать захват и скрутил ему руку", - говорит Никита. 
 
Удерживая незнакомца, который уже не сопротивлялся, спасатель открыл полицейским и хозяйке жилища дверь. Бабушка была настолько расстроена и зла, что сначала даже попыталась огреть табуреткой своего обидчика. 
 
Полицейские успокоили разбушевавшуюся старушку и допросили задержанного. По предварительным данным, нарушитель общественного спокойствия – сбежавший из больницы пациент, который проходил курс лечения, показанный при алкогольном делирии (в народе - "белой горячке").
 

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1 комментарий Правила комментирования

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mihailsmir89
mihailsmir89 #
22:32
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