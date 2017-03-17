Правозащитники: В Калининграде заключённому несколько месяцев не оперировали искалеченную руку

В исправительной колонии №13 Багратионовского района заключённого направили на операцию спустя несколько месяцев после травмы. Об этом Клопс.Ru сообщила калининградская правозащитница Наталья Лютая.

30-летний Сергей Елисеев отбывает наказание в мужской исправительной колонии строгого режима №13, которая находится в посёлке Славяновка Багратионовского района. В 2014 году во время беспорядков ему сломали руку. Как утверждает калининградская правозащитница и член общественной наблюдательной комиссии Наталья Лютая, через год мужчину прооперировали и вшили в руку пластину. Осенью 2016 года она сломалась, однако операции удалось добиться только спустя несколько месяцев. 17 марта Елисеева отправили в тюремную больницу.

“Вчера он посетил врача и сегодня его направили на операцию. Мы писали множество жалоб о том, что ему не оказывают медицинскую помощь, но нам говорили, что за ним наблюдают и всё хорошо. Возникает вопрос: почему всё это время ему не оказывали помощь, но после публикаций в СМИ его за один день отправили к врачам? ”, — заявила Лютая.

В пресс-службе УФСИН в свою очередь заявили, что заключённый самостоятельно снимал гипс, чем и привёл свою руку в такое состояние. В ведомстве также заверили, что Елисееву постоянно оказывали медицинскую помощь, когда он просил о ней.

“Он обратился за помощью в начале этой недели и сегодня его положили в больницу. Когда у него возникали жалобы, его всегда осматривали специалисты. После того, как он сломал руку, ему наложили гипс. Он его постоянно снимал, и в результате у него образовался ложный сустав. После этого ему вшили металлическую пластину. С Елисеевым работали не только врачи колонии, но и калининградские медики из БСМП и областной больницы, поэтому информация о том, что его не лечили недостоверна”, — заявили в пресс-службе.