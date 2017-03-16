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Главная Новости Происшествия

Источник: в Малом Васильково упал столб вместе с работающим на нём электриком

Автор: Виктория Мокрецова
17:04
  858 0
Фото из архива Клопс.Ru
В среду, 15 марта, в посёлке Малое Васильково пострадал рабочий, упавший на землю вместе с электрическим столбом. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
 
Около 11 часов утра электрик работал на улице Маршала Жукова. Через 45 минут на номер 112 поступило сообщение о несчастном случае. Мужчина упал с высоты около девяти метров. Его госпитализировали в БСМП. У рабочего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом позвоночника и ушиб грудной клетки.
 
Клопс.Ru связался с прохожим, который вызывал скорую. По его словам, рядом с мужчиной на земле лежал столб, на котором он работал.

В администрации Кутузовского сельского поселения, куда входит Малое Васильково, сообщили, что столбы на территории посёлка могут принадлежать либо "Янтарьэнерго", либо району. В Гурьевской администрации эту информацию комментировать отказались.
 
Пресс-секретарь "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова информацию не подтвердила. Она отметила, что за последнее время никаких производственных травм сотрудники предприятия не получали.
 
"Наши сотрудники не работали вчера в посёлке. Сторонние организации для этого нами тоже не привлекались, соответствующий допуск мы никому не предоставляли. Если бы столб упал, то было бы аварийное отключение электричества. Но у нас за вчерашний день такого не зафиксировано",  — сказала Вольнова.
 

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