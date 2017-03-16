Источник: в Малом Васильково упал столб вместе с работающим на нём электриком

В среду, 15 марта, в посёлке Малое Васильково пострадал рабочий, упавший на землю вместе с электрическим столбом. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Около 11 часов утра электрик работал на улице Маршала Жукова. Через 45 минут на номер 112 поступило сообщение о несчастном случае. Мужчина упал с высоты около девяти метров. Его госпитализировали в БСМП. У рабочего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом позвоночника и ушиб грудной клетки.

Клопс.Ru связался с прохожим, который вызывал скорую. По его словам, рядом с мужчиной на земле лежал столб, на котором он работал.



В администрации Кутузовского сельского поселения, куда входит Малое Васильково, сообщили, что столбы на территории посёлка могут принадлежать либо "Янтарьэнерго", либо району. В Гурьевской администрации эту информацию комментировать отказались.

Пресс-секретарь "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова информацию не подтвердила. Она отметила, что за последнее время никаких производственных травм сотрудники предприятия не получали.

"Наши сотрудники не работали вчера в посёлке. Сторонние организации для этого нами тоже не привлекались, соответствующий допуск мы никому не предоставляли. Если бы столб упал, то было бы аварийное отключение электричества. Но у нас за вчерашний день такого не зафиксировано", — сказала Вольнова.