В Калининграде за сутки сгорели четыре машины (видео)

В Калининграде за минувшие сутки сгорели четыре легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В среду, 15 марта, на Московском проспекте сгорела "Ауди А6". Также пострадали стоявшие рядом "Мицубиси L200" и "Шевроле Кобальт". На тушении пламени работали пять человек, использовались две единицы техники.

Кроме того, в четверг ночью, 16 марта, на ул. Лесопарковой в автомобиле "Мицубиси Паджеро" выгорел моторный отсек. В обоих пожарах никто не пострадал.