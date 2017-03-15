Очевидец: в Борисово столкнулись песковоз и легковушка

В среду, 15 марта, в посёлке Борисово столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.



По словам свидетеля ДТП Романа Агеева, авария произошла около восьми утра на ул. Емельянова. В это время мужчина направлялся в Калининград из Правдинского района.



"Я ехал на работу, где-то в полдевятого увидел пробку, решил посмотреть, что случилось, — сказал он. — По всей видимости, авария произошла часов в восемь, потому что инспекторы ГИБДД на тот момент ещё не приехали".



Легковой автомобиль выезжал со стороны магазина "Дёшево". В это время по главной дороге ехал песковоз. В результате столкновения грузовик повредил машине переднюю часть.



В отделе пропаганды ГИБДД подтвердили информацию. В ДТП никто не пострадал.