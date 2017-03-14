На ул. Невского неизвестный саблей проколол четыре колеса припаркованному внедорожнику (видео)

В Калининграде ночью 12 марта на ул. Невского (в районе перекрестка с ул. Некрасова) неизвестный мужчина проколол четыре колеса припаркованному у магазина внедорожнику "Ниссан". Запись происшествия, сделанную камерой наблюдения, владелец автомобиля предоставил Клопс.Ru.

На кадрах видно, как в 4:40 неизвестный в капюшоне подходит к машине, вытаскивает предмет, очень похожий на саблю, и поочередно прокалывает четыре колеса иномарке. После этого мужчина спокойно уходит в обратном направлении.

По словам местных жителей, ничего подобного на данной парковке ранее не происходило. За места автомобилисты не дрались и даже не высказывали замечания.

Сейчас владелец внедорожника и хозяин местного магазина ищут злоумышленника. С соответствующими заявлениями они обратились в правоохранительные органы. Всех, кто узнал мужчину, прокалывающего колёса, просят позвонить в полицию, либо по телефону: 8-909-777-76-66.