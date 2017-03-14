Житель Зеленоградска, заболевший в поездке, требует у турфирмы 180 тысяч рублей

В Зеленоградске рассматривают иск местного жителя, который требует у турфирмы 180 тысяч рублей за то, что заболел в поездке. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.

В январе истец отправился в Словакию по путёвке "Калининград-Тура". Во время путешествия мужчина простудился и заболел. Он просит суд взыскать с туроператора стоимость путёвки в размере 11 900 рублей, 100 тысяч моральной компенсации и 70 тысяч материального ущерба.