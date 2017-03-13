В Калининграде на ул. Серпуховской сгорела "Мазда"

В понедельник, 13 марта, на ул. Серпуховской в Калининграде сгорела "Мазда". Об этом Клопс.Ru сообщили два очевидца произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области подтвердили информацию. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:32. Через 18 минут пожар был ликвидирован. На месте работал один пожарный расчёт. Причины случившегося устанавливаются.