Калининградка пытается отсудить 200 тысяч рублей за падение в автобусе
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде местная жительница судится с "Калининград-Гортрансом" из-за падения в автобусе. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.
Осенью 2016 года истица ехала со своей несовершеннолетней внучкой в автобусе. Автомобиль резко затормозил, и женщина упала в салоне. Её иск рассматривают в Московском районном суде. Калининградка просит взыскать с ответчика 100 тысяч рублей моральной компенсации. Ещё столько же она просит за возмещение вреда внучке, которая видела падение своей бабушки.
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