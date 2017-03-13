Калининградка пытается отсудить 200 тысяч рублей за падение в автобусе

В Калининграде местная жительница судится с "Калининград-Гортрансом" из-за падения в автобусе. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.

Осенью 2016 года истица ехала со своей несовершеннолетней внучкой в автобусе. Автомобиль резко затормозил, и женщина упала в салоне. Её иск рассматривают в Московском районном суде. Калининградка просит взыскать с ответчика 100 тысяч рублей моральной компенсации. Ещё столько же она просит за возмещение вреда внучке, которая видела падение своей бабушки.