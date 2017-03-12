В Космодемьянском 15-летнюю девочку унесло на понтоне на середину карьера

В Космодемьянском сотрудники МЧС спасли 15-летнюю девочку, которая случайно уплыла на понтоне к середине карьера. Как стало известно Клопс.Ru из собственных источников в оперативных службах города, инцидент произошел в субботу, 11 марта, в районе, так называемого, поселка Космодемьянского.

Около трёх часов дня на единый диспетчерский номер "112" поступил звонок от горожан, которые сообщили, что на водоеме возле газосиликатного завода в одиночку на понтоне плавает девочка-подросток.

Приехавшие по вызову спасатели выяснили, что школьница гуляла с подружками рядом с карьером. Во время игры девочка забралась на понтон, который неожиданно тронулся с места и унёс ее примерно на 70 метров от берега.

Для того, чтобы доставить девочку к берегу, спасатель в специальном гидрокосютме вплавь отправился к понтону. Он зацепил веревку за выступ понтона, а его коллеги с берега подтянули плавучий мост к берегу. Девочке, хоть она и успела очень замёрзнуть, медицинская помощь не потребовалась.