В Калининграде
В Калининграде
+6 °C
днем
0 °C
ночью
12 марта 2017 г. 14:43
59 762 пользователей
за 24 часа на сайте
58.97 -0.35
Курс ММВБ на 12 марта 2017, 14:00
63.07 +0.31
Курс ММВБ на 12 марта 2017, 14:00
14.53 0.0
Курс ЦБ на 13 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В Космодемьянском 15-летнюю девочку унесло на понтоне на середину карьера

Автор: Екатерина Медведева
13:03
  1137 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Космодемьянском сотрудники МЧС спасли 15-летнюю девочку, которая случайно уплыла на понтоне к середине карьера. Как стало известно Клопс.Ru из собственных источников в оперативных службах города, инцидент произошел в субботу, 11 марта, в районе, так называемого, поселка Космодемьянского.
 
Около трёх часов дня на единый диспетчерский номер "112" поступил звонок от горожан, которые сообщили, что на водоеме возле газосиликатного завода в одиночку на понтоне плавает девочка-подросток.
 
Приехавшие по вызову спасатели выяснили, что школьница гуляла с подружками рядом с карьером. Во время игры девочка забралась на понтон, который неожиданно тронулся с места и унёс ее примерно на 70 метров от берега.
 
Для того, чтобы доставить девочку к берегу, спасатель в специальном гидрокосютме вплавь отправился к понтону. Он зацепил веревку за выступ понтона, а его коллеги с берега подтянули плавучий мост к берегу. Девочке, хоть она и успела очень замёрзнуть, медицинская помощь не потребовалась.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Могилы под водой: в Калининграде затопило кладбище
10 марта 201709:50
  15436 7
Могилы под водой: в Калининграде затопило кладбище
В Светлом на судне, прибывшем из Нигерии, нашли два тела (фото)
Фото горячей новости
11:45
  4975 1
В США снимут сериал о победе Трампа на выборах
Фото горячей новости
11:21
  292 0
СМИ: звезда мадридского "Реала" Роналду станет отцом близнецов
Фото горячей новости
10:28
  1987 0
Источник: на берегу Калининградского залива нашли тело пропавшей Камиллы М.
Фото горячей новости
11 марта 201720:00
  33852 6

Лента новостей

Картинка
СМИ: литовец в День независимости облил жену бензином и поджёг
14:34
  90 0
Картинка
СК: отец погибшей калининградки Камиллы М. опознал тело дочери
13:29
  3826 0
Картинка
В воскресенье "Балтика" сыграет в Нальчике со "Спартаком"
13:17
  334 0
Картинка
В Космодемьянском 15-летнюю девочку унесло на понтоне на середину карьера
13:03
  1137 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  5625 2
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  2103 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo