В Калининградской области за ночь горели три автомобиля
В Калининграде, Балтийске и Васильково Гурьевского района за минувшие сутки горели три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.
В Балтийске машина загорелась в гаражном обществе "Автобокс". В машине выгорели моторный отсек и передняя панель возле руля.
В Калининграде автомобиль горел на ул.Ялтинской. Огонь уничтожил моторный отсек и переднюю панель. В машине лопнуло лобовое стекло.
В Гурьевском районе в посёлке Васильково огонь спалил в автомобиле моторный отсек, повредил салон. Во всех трёх случаях пострадавших нет. Причины возгорания устанавливается
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.