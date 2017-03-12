В Калининградской области за ночь горели три автомобиля

В Калининграде, Балтийске и Васильково Гурьевского района за минувшие сутки горели три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

В Балтийске машина загорелась в гаражном обществе "Автобокс". В машине выгорели моторный отсек и передняя панель возле руля.

В Калининграде автомобиль горел на ул.Ялтинской. Огонь уничтожил моторный отсек и переднюю панель. В машине лопнуло лобовое стекло.

В Гурьевском районе в посёлке Васильково огонь спалил в автомобиле моторный отсек, повредил салон. Во всех трёх случаях пострадавших нет. Причины возгорания устанавливается