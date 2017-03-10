В феврале на камеры "Безопасного города" попало 30 ДТП (видео)
Скриншот видеозаписи "Безопасного города"
В Калининграде за февраль городские камеры зафиксировали 30 ДТП. Об этом сообщается в официальной группе
"Безопасного города" на сайте "ВКонтакте".
В трёх авариях пострадали пешеходы. Информацию о дорожных происшествиях передают в дежурную часть полиции. Кроме того, видеозаписи используют сотрудники правоохранительных органов, чтобы прояснить спорные обстоятельства случившегося.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.