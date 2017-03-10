В Багратионовске сотрудница полиции незаконно сожгла алкоголь и табак на миллион рублей

В Багратионовском районе возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы полиции, незаконно уничтожившей спиртное на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.
По данным ведомства, в ноябре 2015 года полицейские изъяли из магазина "Грин" в Багратионовске около 18 тысяч пачек сигарет и 800 бутылок спиртного без акцизов. Спустя месяц из торговой точки забрали 20 коробок табачной продукции.
В феврале 2016 инспектор МО МВД России "Багратионовский" возбудила в отношении владельца магазина административное дело по ст. 14.16 КоАП РФ ("Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"). Через два месяца она прекратила его из-за отсутствия состава правонарушения. Однако сотрудница полиции успела уничтожить изъятую продукцию на полигоне ТБО, не имея на это законных оснований. Общая сумма ущерба предпринимателю составила 1,3 миллиона рублей.
В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ей грозит до четырёх лет лишения свободы. Информацию прокомментировали в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
"Сотрудник полиции уволена из органов внутренних дел и понесёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством. В отношении её руководителей проводится служебная проверка, по результатам которой будет решён вопрос о привлечении их к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до отстранения от занимаемых должностей", — сообщили в пресс-службе.
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