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В Багратионовске сотрудница полиции незаконно сожгла алкоголь и табак на миллион рублей

15:02
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  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Багратионовском районе возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы полиции, незаконно уничтожившей спиртное на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.
 
По данным ведомства, в ноябре 2015 года полицейские изъяли из магазина "Грин" в Багратионовске около 18 тысяч пачек сигарет и 800 бутылок спиртного без акцизов. Спустя месяц из торговой точки забрали 20 коробок табачной продукции.
 
В феврале 2016 инспектор МО МВД России "Багратионовский" возбудила в отношении владельца магазина административное дело по ст. 14.16 КоАП РФ ("Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"). Через два месяца она прекратила его из-за отсутствия состава правонарушения. Однако сотрудница полиции успела уничтожить изъятую продукцию на полигоне ТБО, не имея на это законных оснований. Общая сумма ущерба предпринимателю составила 1,3 миллиона рублей.
 
В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ей грозит до четырёх лет лишения свободы. Информацию прокомментировали в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
 
"Сотрудник полиции уволена из органов внутренних дел и понесёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством. В отношении её руководителей проводится служебная проверка, по результатам которой будет решён вопрос о привлечении их к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до отстранения от занимаемых должностей", — сообщили в пресс-службе. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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romeo
eo rom #
15:35
Дурной пример областных ментов (алкоголь, табак, янтарь) заразителен? Или это системное порождение от безнаказанности?
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