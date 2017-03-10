В Калининграде судят продавца рыбы, обманувшего покупателей на миллион рублей
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде судят владельца онлайн-магазина рыбы, обманувшего покупателей более чем на миллион рублей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.
Подсудимый — директор нескольких фирм. В 2015 году он продавал рыбу через интернет. Калининградец брал с покупателей предоплату, но товар не передавал. Всего таким образом он "заработал" 1,3 миллиона рублей.
Дело в отношении бизнесмена рассматривают в Ленинградском районом суде. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
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