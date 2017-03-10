Из-за действий экс-чиновников Минобрнауки бюджет недосчитался порядка 127 млн рублей

Генеральная прокуратура по просьбе главы Минобрнауки Ольги Васильевой провела проверку расходования бюджетных средств и процедуру заключения и расторжения государственных контрактов департаментом науки и технологий ведомства. Об этом сообщает РБК.



В результате были выявлены факты хищения порядка 127 млн рублей из-за действий бывшего главы департамента и его подчинённых. В письме первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана Ольге Васильевой, направленном в Минобрнауки, написано, что нарушения были обнаружены при реализации двух ФЦП: "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы" и "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу".



53 млн рублей были похищены из-за действий главы департамента науки и технологий Сергея Салиханова и его заместителя Алексея Антропова. Средства должны были быть направлены на создание устройства по дистанционной беспроводной диагностике организма.



Ещё порядка 74 млн рублей департамент выплатил компаниям, с которыми из-за недобросовестной работы позже расторгли соглашения о предоставлении субсидий. Эти средства до настоящего времени не возвращены в бюджет.



Генпрокуратура потребовала от Минобрнауки принять меры по возвращению в бюджет средств по расторгнутым соглашениям и организовать контроль за расходованием средств.



В декабре 2016 года Салиханов и три его заместителя приняли решение уволиться из Министерства образования и науки. Выдвигались различные версии о причинах, по которым чиновники покинули должности.