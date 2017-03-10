В Калининграде задержали лжесантехника, который выманивал деньги у пенсионеров

В Калининграде задержан лжесантехник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, с июня 2016 года по февраль 2017-го 29-летний мужчина обманывал пожилых жителей Светлого, представляясь коммунальным работником. Он делал вид, что осматривает водопроводные трубы. Затем под предлогом проведения ремонта он брал с хозяев жилья деньги. После этого злоумышленник исчезал.

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. Ему грозит наказание по ст. 159 УК РФ (мошенничество).