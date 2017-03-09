Калининградские полицейские, задерживая насильника, нашли у него автомат Калашникова
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининиграде полицейские при задержании насильника нашли у него автомат Калашникова. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.
15 февраля в полицию позвонила жительница города и сообщила, что неизвестный надругался над её 17-летней дочерью. Женщина уточнила, что преступника зовут Мурад и живёт он в одном из местных общежитий. В тот же день сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение подозреваемого. Им оказался 25-летний уроженец Азербайджана, который снимал в доме комнату.
При виде сотрудников полиции молодой человек попытался сбежать через окно первого этажа, но ему это не удалось. При обыске у него обнаружили сумку с автоматом Калашникова со сбитым заводским номером и без приклада. Оружие изъяли.
Старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко сообщила, что автомат не пригоден для стрельбы и уголовное дело о хранении оружия не возбудили. По факту изнасилования сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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