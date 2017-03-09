Калининградская бизнесвумен украла из Фонда соцстрахования 300 тысяч для подставных сотрудников
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Руководительница одной из калининградских компаний украла из регионального Фонда социального страхования более 300 тысяч рублей, указывая данные своих несуществующих сотрудников. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.
40-летняя бизнесвумен использовала персональные данные своего сына, чтобы получить пособия по временной нетрудоспособности. При этом он не работал в компании и не знал о противоправных действиях матери. В период с августа по сентябрь 2016 года на счёт молодого человека поступило более ста тысяч рублей, которые его родительница присвоила себе.
Мошенница также украла из Фонда социального страхования около 250 тысяч рублей под видом пособий по беременности и родам для своей несуществующей сотрудницы. Для этого она использовала персональные данные своей знакомой, которая в указанный аферисткой период не была беременной. Документы женщины злоумышленница получила под предлогом её трудоустройства в свою компанию, но использовала их для открытия банковского счёта. На него впоследствии и поступили незаконные пособия.
В январе подозреваемая написала явку с повинной. В отношении неё возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Ей грозит до шести лет лишения свободы.
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