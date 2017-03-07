Под Калининградом в озере утонул турист из Санкт-Петербурга
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Во вторник, 7 марта, в Гурьевском городском округе спасатели МЧС достали из озера тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в оперативных службах региона.
Погибшим оказался 29-летний турист из Санкт-Петербурга, который приехал в Калининградскую область отдохнуть. Накануне мужчина в одиночку отправился на резиновой лодке рыбачить на озере Бурное недалеко от посёлка Каменка. Предположительно, когда ставил сети, он потерял равновесие, упал в воду и утонул.
Тело водолазы обнаружили на 10-метровой глубине в полусотне метров от берега. Точные причины смерти установит судмедэксперт.
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