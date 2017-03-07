Пенсионерка перевела 150 тысяч мошеннику, который представился её сыном, попавшим в ДТП

В Калининграде 68-летняя местная жительница перевела 150 тысяч рублей неизвестному, который выдал себя за её сына. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.

15 марта 2016 года злоумышленник позвонил пострадавшей по телефону и представился сыном. Он сообщил, что попал в ДТП и попросил у женщины 500 тысяч рублей. Такая сумма, по словам мужчины, нужна была для того, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Пенсионерка сказала, что у неё есть только 150 тысяч и перевела их карту, привязанную к продиктованному преступником номеру телефона.

Калининградка обратилась в полицию в тот же день. В мае женщине отказали в возбуждении дела. Причина — отсутствие события преступления. Однако прокурор вернул материал на дополнительную проверку. Уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбудили лишь в феврале 2017 года.