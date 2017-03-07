Пенсионерка перевела 150 тысяч мошеннику, который представился её сыном, попавшим в ДТП
В Калининграде 68-летняя местная жительница перевела 150 тысяч рублей неизвестному, который выдал себя за её сына. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.
15 марта 2016 года злоумышленник позвонил пострадавшей по телефону и представился сыном. Он сообщил, что попал в ДТП и попросил у женщины 500 тысяч рублей. Такая сумма, по словам мужчины, нужна была для того, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Пенсионерка сказала, что у неё есть только 150 тысяч и перевела их карту, привязанную к продиктованному преступником номеру телефона.
Калининградка обратилась в полицию в тот же день. В мае женщине отказали в возбуждении дела. Причина — отсутствие события преступления. Однако прокурор вернул материал на дополнительную проверку. Уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбудили лишь в феврале 2017 года.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.