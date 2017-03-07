В Калининграде расследуют дело вымогателя, шантажировавшего девушку её интимными фото
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде возбудили уголовное дело по факту вымогательства у местной жительницы денег в обмен на её интимные фотографии. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Злоумышленник написал 25-летней пострадавшей сообщение в сети "ВКонтакте". Он потребовал от девушки перевести на его электронный кошелёк 20 тысяч рублей. В противном случае пообещал опубликовать её фотографии интимного характера. Калининградка отказалась перечислить средства. Впоследствии её снимки появились в интернете.
Девушка обратилась в полицию ещё летом 2016 года. 15 июля в возбуждении дела ей отказали. Однако прокурор вернул материал на дополнительную проверку. В феврале сотрудники правоохранительных органов начали расследование по ч. 1 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Максимальное наказание за преступление — четыре года лишения свободы.
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