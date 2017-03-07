На весенних каникулах школьникам дадут скидку 50% в поездах дальнего следования

Во время весенних каникул школьники Калининградской области получат скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования. Об этом сообщается на сайте КЖД.



Речь идёт о периоде с 23 марта по 2 апреля 2017 года. За половину стоимости дети от 10 до 17 лет смогут поехать в купейном вагоне поезда АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Продажа билетов уже открыта.

"Акция ориентирована в первую очередь на поддержку и стимулирование семейного отдыха: благодаря скидке большее число родителей смогут отправиться в путешествие с детьми. Летом 2016 года ОАО "РЖД" на время летних каникул школьникам было продлено действие 50% скидки на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования (ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период — с 1 сентября по 31 мая). Благодаря введению скидки количество перевезённых детей с 1 июня по 31 августа увеличилось на 16% по сравнению с уровнем 2016 года", — говорится в сообщении пресс-службы.