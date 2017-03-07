В Калининграде на Приморском полукольце столкнулись "Фиат" и "Фольксваген", четверо пострадали
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
В понедельник, 6 марта, на Приморском полукольце столкнулись два автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области.
Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 17:35. Машины направлялись из Калининграда в сторону Зеленоградска. По данным УМВД, водитель "Фольксвагена" выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречку. Там автомобиль столкнулся с "Фиатом". В результате пострадали 26-летняя женщина, сидевшая за рулём первой машины, и три пассажира. На место выезжали спасатели.
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