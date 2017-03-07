В Калининграде на Приморском полукольце столкнулись "Фиат" и "Фольксваген", четверо пострадали

В понедельник, 6 марта, на Приморском полукольце столкнулись два автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 17:35. Машины направлялись из Калининграда в сторону Зеленоградска. По данным УМВД, водитель "Фольксвагена" выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречку. Там автомобиль столкнулся с "Фиатом". В результате пострадали 26-летняя женщина, сидевшая за рулём первой машины, и три пассажира. На место выезжали спасатели.