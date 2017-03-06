В Калининграде полиция разыскивает хромого мужчину, укравшего из дома на ул.Ломоносова ноутбук (фото)

В Калининграде полиция разыскивает молодого мужчину, который украл из частного дома на ул.Ломоносова ноутбук. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Ноутбук мужчина вынес из дома 25 февраля. Его внешность зафиксировали камеры видеонаблюдения. На вид вору 30-35 лет, он славянской внешности, хромает на правую ногу, шепелявит. Рост мужчины 178 см, волосы средней длины, тёмного цвета, на лице щетина.

Был одет: тёмная куртка, тёмно-серые штаны. Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении подозреваемого, просят сообщить по телефонам 552-076, 552-202, 02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.