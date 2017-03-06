В Калининграде возбудили дело в отношении 39-летнего мужчины, посылавшего развратные фото девятикласснику "ВКонтакте"
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего уроженца Белоруссии, которого подозревают в развращении подростка в интернете. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.
В сентябре 2016 года подозреваемый, постоянно живущий в Калининграде, начал общаться с 15-летним школьником на сайте "ВКонтакте". В какой-то момент он стал присылать ему свои развратные фотографии. При этом он знал о возрасте мальчика. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия").
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