В Калининграде возбудили дело в отношении 39-летнего мужчины, посылавшего развратные фото девятикласснику "ВКонтакте"

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего уроженца Белоруссии, которого подозревают в развращении подростка в интернете. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.

В сентябре 2016 года подозреваемый, постоянно живущий в Калининграде, начал общаться с 15-летним школьником на сайте "ВКонтакте". В какой-то момент он стал присылать ему свои развратные фотографии. При этом он знал о возрасте мальчика. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия").