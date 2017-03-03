В Черняховске жена зарезала бывшего мужа, жившего с ней в одной квартире

В Черняховске возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя своей бывшей супругой. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Калининградской области Наталья Гацко.

Преступление произошло в квартире одного из домов, где проживали разведённые супруги. Мужчина был пьян. На почве бытовой ссоры женщина ударила его ножом. В результате мужчина скончался.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемая находится под домашним арестом. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.