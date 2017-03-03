В Черняховске жена зарезала бывшего мужа, жившего с ней в одной квартире
В Черняховске возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя своей бывшей супругой. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Калининградской области Наталья Гацко.
Преступление произошло в квартире одного из домов, где проживали разведённые супруги. Мужчина был пьян. На почве бытовой ссоры женщина ударила его ножом. В результате мужчина скончался.
По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемая находится под домашним арестом. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.