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Главная Новости Происшествия

На побережье Балтийского моря в посёлке Сокольники утонул мужчина

Автор: Ольга Запивалова
12:05
  882 0
  • Фото из архива Клопс.Ru.
Фото из архива Клопс.Ru.
В четверг, 2 марта, на побережье моря в посёлке Сокольники утонул 65-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Утром пенсионер рыбачил в море, стоя на небольшой глубине. Около 10:30 он внезапно упал в воду и стал захлёбываться. Медиков вызвали родственники рыбака, на глазах которых всё произошло. Однако помочь мужчине не успели. Прибывшая на место бригада скорой помощи из Зеленоградска констатировала его смерть. Причины смерти пожилого жителя области устанавливаются.
 

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